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Video: Слід: 118 серия смотреть онлайн – 15.06.2021

Сериал След - 118 серия от 15.06.2021 смотреть онлайн. Детективный фильм След серия 118 уже на сайте СТБ
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Не пропустите новое расследование в детективном сериале Слід 118 серия от 15.06.2021 на сайте СТБ. В мусорном баке найдено тело неизвестной девушки. Жертве нанесли удар тупым предметом по голове, а также отрезали несколько пальцев на руке. В ее пальто детективы находят визитную карточку салона красоты, в котором девушку узнают по фотографии с места преступления. В сериале Слід 2021 выясняется, что убитая – жена бизнесмена Бориса Горюнова Юлия. Детективам Борис признается, что жену похитили и требовали с него полмиллиона гривен. Однако следователи ОСА подозревают, что именно Горюнов убил Юлию. Но так ли это на самом деле? Или же девушка вела двойную жизнь, которая и погубила ее? Во всем этом разберутся специалисты ОСА в сериале Слід 118 серия от 15.06.2021.

Смотрите онлайн Слід – 117 серия от 14.06.2021

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