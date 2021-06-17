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Video: Слід: 120 серія дивитися онлайн – 17.06.2021

Серіал Слід - 120 серія від 17.06.2021 дивитись онлайн. Детективний фільм След серія 120 вже на сайті СТБ
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Дивіться онлайн детективний серіал Слід 120 серія від 17.06.2021, в якому ОСА намагається розкрити дуже заплутану справу. Бізнесмен Геннадій Малюсько вночі стає свідком жорстокого вбивства, і чоловікові вдається запам’ятати декілька прикмет злочинця – величезне татуювання та атлетична статура. Детективи ОСА знаходять першого підозрюваного у цій справі – члена банди Романа Ротаєнка, і на його тілі знаходять кров і мозкову речовину зниклого безвісти Олега Лобача. Водночас Геннадій Малюсько розуміє, що за ним почалося активне стеження. Хто ж намагається прибрати непотрібного свідка? І де зараз тіло Лобача? У всьому цьому розберуться детективи ОСА в серіалі Слід 120 серія від 17.06.2021.

Дивіться онлайн Слід – 119 серія від 16.06.2021

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