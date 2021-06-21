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Video: Слід: 121 серія дивитися онлайн – 21.06.2021

Серіал Слід - 121 серія від 21.06.2021 дивитись онлайн. Детективний фільм След серія 121 вже на сайті СТБ
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Не пропустіть гостросюжетний серіал Слід 121 серія від 21.06.2021 на сайті СТБ. Молода пара випадково знаходить в лісі виритий труп молодої дівчини. Детективи ОСА, які приїжджають на місце злочину, знаходять ще два трупи, які поховані поруч з першою жертвою. Всі тіла належать темноволосим дівчатам приблизно одного віку, і за ступенем розкладання стає зрозуміло, що всі вони вбиті в різний час. У серіалі Слід 2021 з’ясовується, що три роки тому в цьому ж місці було знайдено труп Христини Галицької, і підозрюваним у цій справі проходив Анатолій Рохлін. Хлопець хворий на шизофренію і за останній час часто лягав на лікування в психіатричну клініку. А на одному з тіл, які були нещодавно знайдені в лісі, криміналісти знаходять сперму Рохліна. Невже Анатолій весь цей час продовжував вбивати? Або ж він просто жертва чужих маніпуляцій? Розв’язку цієї складної справи дивіться в серіалі Слід 121 серія від 21.06.2021 просто зараз.

Дивіться онлайн Слід – 120 серія від 17.06.2021

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