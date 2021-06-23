Не пропустите продолжение остросюжетного сериала Слід 123 серия от 23.06.2021 на сайте СТБ. В собственном кабинете из пистолета застрелен чемпион мира и тренер по боксу Роман Заярный. Один из его учеников предполагает, что на такое преступление мог пойти его сын Кирилл. Накануне Роман со скандалом выгнал парня из команды, и назло отцу Кирилл ушел тренироваться к Тимуру Крамару – сожителю его матери, а также старому сопернику его отца. Тимур так и не смог добиться тех же высот в спорте, что и Заярный, и по сей день завидовал ему. А сразу после убийства Романа Тимур внезапно улетел заграницу. Неужели старая вражда стала причиной преступления? Или все-таки Кирилл Заярный решил убить своего отца, чтобы отомстить и побыстрее стать наследником боксерского клуба? В этом загадочном клубке событий разберутся детективы ОСА в сериале След 123 серия от 23.06.2021.

Смотрите онлайн Слід – 122 серия от 22.06.2021