Ви дивитеся гостросюжетний серіал Слід 125 серія від 28.06.2021 на сайті СТБ, в якому детективи ОСА розслідують вбивство власника пекарні 42-річного Костянтина Скляра. Його тіло було знайдено на службовій квартирі, і там же слідчі знаходять коробку з БДСМ іграшками та таблетками для підвищення потенції. Небесна знаходить на руках Скляра садна, які свідчать про те, що за два дні до вбивства Костянтин з кимось бився. Детективи припускають, що це міг бути сусід жертви 17-річний Сергій Мащенко, який для чогось від імені Скляра почав вести блог «Одкровення збоченця». А вітчим Сергія був колишнім військовим і цілком міг помститися за жорстоке побиття пасинка. Але чи так це насправді? У цьому розберуться детективи ОСА в серіалі Слід 125 серія від 28.06.2021.

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