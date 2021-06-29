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Video: Слід: 126 серія дивитися онлайн – 29.06.2021

Серіал Слід - 126 серія від 29.06.2021 дивитись онлайн. Детективний фільм След серія 126 вже на сайті СТБ
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У серіалі Слід 126 серія від 29.06.2021 в ОСА звертається студент Іван Солошенко, який стверджує, що його сестру викрали. Детективи з’ясували, що батько Соломії та Івана дуже заможна людина, і в разі смерті дівчини її братові дісталося б все. Також детективи ОСА знаходять у домі Івана багато слідів крові, але Солошенко пояснює це тим, що напередодні його дівчина Міла порізала тут ногу. Однак експертиза показує, що кров у квартирі Івана не належить його коханій. Але тоді чия ж вона? Чи не міг Солошенко вбити сестру і підстроїти її викрадення, щоб повести детективів хибним шляхом? Це з’ясують співробітники ОСА в серіалі Слід 126 серія від 29.06.2021.

Дивіться онлайн Слід – 125 серія від 28.06.2021

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