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Video: Слід: 128 серия смотреть онлайн – 01.07.2021

Сериал След - 128 серия от 01.07.2021 смотреть онлайн. Детективный фильм След серия 128 уже на сайте СТБ
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Вы смотрите остросюжетный сериал Слід 128 серия от 01.07.2021 на сайте СТБ. Детективы ОСА расследуют убийство Яны Рыковой, чьё тело было найдено в загородном особняке. Ее подруга Вика рассказала, что пять лет назад Яна родила дочь Соломию от известного, но женатого бизнесмена Эдуарда Ковальского, который все эти годы полностью содержал Яну и ее дочь. Также вместе с Рыковой постоянно находился ее брат Артем, но позже родители девушки сообщили детективам, что Артем не был родственником Яны – он был ее женихом. А тест ДНК показывает, что Эдуард Ковальский не был биологическим отцом Соломии. Стал ли этот круговорот лжи причиной смерти Яны Рыковой? В этом разберутся детективы ОСА в сериале Слід 128 серия от 01.07.2021.

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