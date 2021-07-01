Вы смотрите остросюжетный сериал Слід 128 серия от 01.07.2021 на сайте СТБ. Детективы ОСА расследуют убийство Яны Рыковой, чьё тело было найдено в загородном особняке. Ее подруга Вика рассказала, что пять лет назад Яна родила дочь Соломию от известного, но женатого бизнесмена Эдуарда Ковальского, который все эти годы полностью содержал Яну и ее дочь. Также вместе с Рыковой постоянно находился ее брат Артем, но позже родители девушки сообщили детективам, что Артем не был родственником Яны – он был ее женихом. А тест ДНК показывает, что Эдуард Ковальский не был биологическим отцом Соломии. Стал ли этот круговорот лжи причиной смерти Яны Рыковой? В этом разберутся детективы ОСА в сериале Слід 128 серия от 01.07.2021.

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