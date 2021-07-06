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Video: Слід: 130 серія дивитися онлайн – 06.07.2021

Серіал Слід - 130 серія від 06.07.2021 дивитись онлайн. Детективний фільм След серія 130 вже на сайті СТБ
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Дивіться онлайн детективний серіал Слід 130 серія від 06.07.2021 на сайті СТБ. Співробітники ОСА займаються пошуками вбивці електрика Романа Байди, чиє тіло було знайдено в селищі Гребінка. Причина смерті – задуха через попадання золотих сережок в трахеї. У серіалі Слід 2021 дівчина Романа розповіла, що благала чоловіка закодуватися, бо його пристрасть до куріння сильно зіпсувала здоров’я. Однак Байда вирішив не йти до лікаря, а скористався послугами ворожки Лани, і саме з нею вирушив в Гребінку. Але пізніше з’ясувалося, що Лана вже деякий час лежить в лікарні та ніяк не могла супроводжувати Романа. Тоді хто відвіз жертву в селище? І навіщо комусь знадобилося вбивати простого електрика? У всьому цьому розберуться детективи ОСА в серіалі Слід 130 серія від 06.07.2021 просто зараз.

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