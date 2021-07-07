Ви дивитеся гостросюжетний серіал Слід 131 серія від 07.07.2021, в якому детективи ОСА розслідують вбивство безхатька, чиє тіло було знайдено в парку. Однак незабаром з’ясовується, що пошарпаний і брудний чоловік зовсім не безхатько, а топменеджер великої компанії Юрій Шинкарьов. Його співробітники розповіли детективам, що тиждень тому Юрій повідомив про свою хворобу і відтоді не з’являвся на роботі. А судячи з рахунків Шинкарьова, чоловік нещодавно взяв великий кредит в банку і перед смертю зняв всю готівку. Але як так вийшло, що бізнесмен з величезним статком якийсь час жив на вулиці? І за що його вбили? У цій заплутаній історії розберуться детективи ОСА в серіалі Слід 131 серія від 07.07.2021.

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