Вы смотрите остросюжетный сериал Слід 133 серия от 30.08.2021, в котором детективы ОСА снова окажутся на десять шагов впереди преступника.

В городе Духов началась охота на жадных коррупционеров. Неизвестные шантажисты надевают на шеи чиновников специальные браслеты с таймером и взрывчаткой. Робин Гуды требуют от нечестных политиков публичного покаяния, а также отдать все украденные деньги в местные благотворительные фонды. Чиновники не торопятся прощаться со своими имуществом, и один из них обращается за помощью к Ольге Косач. Однако Особому следственному агентству не удается спасти его жизнь, и теперь детективам необходимо найти новую жертву шантажистов и остановить цепочку смертей. Все это не пропустите в сериале Слід 133 серия от 30.08.2021 на сайте СТБ.

Смотрите онлайн Слід – 132 серия от 08.07.2021