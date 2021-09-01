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Video: Слід: 135 серия смотреть онлайн – 01.09.2021

Сериал След - 135 серия от 01.09.2021 смотреть онлайн. Детективный фильм След серия 135 уже на сайте СТБ
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В детективе Слід 135 серия от 01.09.2021 разыгрались нешуточные шпионские страсти! Девушка разговаривала с подружкой по телефону и случайно стала свидетельницей необычного преступления. Мимо нее пробежал мужчина в белой маске, а за ним – разъяренный преследователь.

Мужчину в белой маске обнаружили повешенным. Сотрудники ОСА в 135 серии сериала Слід берутся за расследование этого дела. «Суперагент» в белой маске оказался бывшим правоохранителем. Какие секреты он скрывал? Почему в СБУ засекретили всю информацию об экс-следователе? За ухом у мужчины обнаружили мини-камеру, а на теле – необычный пластический грим.

Кто преследовал бывшего следователя Сергея Нижника? И почему он выглядел, как агент 007? Узнайте прямо сейчас – смотрите сериал Слід 135 серия онлайн.

Смотрите онлайн Слід – 134 серия от 31.08.2021

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