В детективе Слід 135 серия от 01.09.2021 разыгрались нешуточные шпионские страсти! Девушка разговаривала с подружкой по телефону и случайно стала свидетельницей необычного преступления. Мимо нее пробежал мужчина в белой маске, а за ним – разъяренный преследователь.

Мужчину в белой маске обнаружили повешенным. Сотрудники ОСА в 135 серии сериала Слід берутся за расследование этого дела. «Суперагент» в белой маске оказался бывшим правоохранителем. Какие секреты он скрывал? Почему в СБУ засекретили всю информацию об экс-следователе? За ухом у мужчины обнаружили мини-камеру, а на теле – необычный пластический грим.

Кто преследовал бывшего следователя Сергея Нижника? И почему он выглядел, как агент 007? Узнайте прямо сейчас – смотрите сериал Слід 135 серия онлайн.

Смотрите онлайн Слід – 134 серия от 31.08.2021