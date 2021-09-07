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Video: Слід: 138 серия смотреть онлайн – 07.09.2021

Сериал След - 138 серия от 07.09.2021 смотреть онлайн. Детективный фильм След серия 138 уже на сайте СТБ
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Смотрите онлайн сериал Слід 138 серия онлайн на официальном сайте СТБ! Сотрудники ОСА возьмутся за расследование убийства обычной школьной учительницы. Неужели кто-то из двоечников разозлился настолько, что решил лишить жизни преподавательницу? Или же женщина была не так проста? Узнайте в сериале Слід 138 серия!

Александра Сергеевна была учительницей математики. У нее не было семьи, и она всегда шутила, что будет работать в школе до самой смерти. Она даже не представляла, насколько была права! Как связано убийство учительницы и плохая характеристика, которую она написала на семью одного из учеников? Неужели это была месть? Узнайте прямо сейчас – смотрите Слід 138 серия от 07.09.2021 онлайн.

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