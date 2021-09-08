ОСА в сериале Слід 139 серия от 08.09.2021 расследовало убийство 11-летнего Матвея Руденко, которого нашли мертвым в лесополосе. На теле мальчика обнаружены многочисленные синяки, некоторым из них уже по несколько дней. А на шее – ремень отчима Николая. Следы пояса и ударов с точностью совпадают. И самое интересное: соседи в 139 серии детективного сериала Слід рассказали, что накануне смерти Матвея Николай сильно избил мальчика, и тот убежал из дома поздно вечером. Неужели отчим решился убить пасынка?

На допросе Николай убеждал следователей: он всем сердцем любил Матвея, а руку поднимал за дело. Мол, парень часто пел в квартире и постоянно будил младшую сестру, а такой метод воспитания точно сделал бы из него настоящего мужчину. А на тот роковой день мужчина якобы имеет альби – он был дома, играл в шахматы с грузином. Но подтвердится ли это? Смотрите онлайн сериал Слід 139 серия от 08.09.2021 на СТБ.

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