Дивіться онлайн серіал Слід 144 серія від 10.09.2021 – дізнайтеся, хто ховається за маскою Месника та прагне помститися Ользі Косач.

Терорист не припиняє викрадати людей. Наступними, хто потрапив у тенета, знову стали діти – Аліса та Данило Кучеренки. Історія повторилася: просто посеред білого дня зловмисники відволікли маму дітей і викрали їх. Найцікавіше те, що припущення агентів ОСА не підтвердилося: нові заручники в 144 серії серіалу Слід не мають нічого спільного з ОСА та справою афериста Льва Запорожця. Невже Месник знову обвів навколо пальця агентів?

Слідчі потребують допомоги! А тому команда Ольги Косач поповнюється новим членом – судмедекспертом Гришею. Чи допоможе чоловік вийти на слід злочинця? Не пропустіть – дивіться онлайн серіал Слід 144 серія від 10.09.2021 на СТБ.

Дивіться онлайн Слід – 143 серія від 10.09.2021