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Video: Слід: 146 серия смотреть онлайн – 14.09.2021

Сериал След - 146 серия от 14.09.2021 смотреть онлайн. Детективный фильм След серия 146 уже на сайте СТБ
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Вы смотрите сериал Слід 146 серия от 14.09.2021 на сайте СТБ. В этот раз работникам ОСА пришлось расследовать крайне загадочное дело. У городского озера проходили учения по уголовному дайвингу, как вдруг его участники натолкнулись на жуткую находку.

По вызову преподавателя на место преступления прибыла команда криминалистов. Они увидели затонувшую машину, внутри которой находились два скелета! В 146 серии работникам особого следственного агентства удалось идентифицировать тела погибших. Ими оказались юрист и секретарь влиятельного бизнесмена.

Кому помешали эти молодые люди? Кто мог лишить их жизни? И почему не предавали огласке это дело в течение долгого времени? Это попытались выяснить асы криминалистики. Узнайте, удалось ли им докопаться до истины – смотрите онлайн детектив След 146 серия от 14.09.2021.

Смотрите онлайн Слід – 145 серия от 13.09.2021

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