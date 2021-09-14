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По вызову преподавателя на место преступления прибыла команда криминалистов. Они увидели затонувшую машину, внутри которой находились два скелета! В 146 серии работникам особого следственного агентства удалось идентифицировать тела погибших. Ими оказались юрист и секретарь влиятельного бизнесмена.

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