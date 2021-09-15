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Video: Слід: 147 серия смотреть онлайн – 15.09.2021

Сериал След - 147 серия от 15.09.2021 смотреть онлайн. Детективный фильм След серия 147 уже на сайте СТБ
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В сериале Слід 147 серия от 15.09.2021 автомобиль 66-летнего Петра Бабенко слетел с дороги в газопровод. Летального исхода было не избежать – машина сразу загорелась и водитель скончался на месте. Вот только кому принадлежит тело жертвы, сразу установить не удалось. По словам дочери владельца автомобиля Дарьи, в 147 серии детектива Слід машиной пользовался и отец, и ее муж Михаил Салий. А на телефонные звонки женщины не отвечают оба. Кто в этот злосчастный день сел за руль? Покажет экспертиза!

Еще на первичном осмотре места преступления Екатерина Червоная предположила: автомобиль не просто так слетел с дороги прямо в газопровод. Неужели водителя «заказали»? Не пропустите подробности – смотрите онлайн сериал Слід 147 серия от 15.09.2021 на СТБ.

Смотрите онлайн Слід – 146 серия от 14.09.2021

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