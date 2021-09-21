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Video: Слід: 150 серия смотреть онлайн – 21.09.2021

Сериал След - 150 серия от 21.09.2021 смотреть онлайн. Детективный фильм След серия 150 уже на сайте СТБ
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В сериале Слід 150 серия от 21.09.2021 детективы ОСА занимаются поисками винницкого профессора Семена Шпака и его сына Алексея. Накануне пропажи Леша отправился по работе в столицу и остановился у бывшей жены Семена Галины, которой старший Шпак оставил квартиру после развода. Однако выяснилось, что Алексей врал о своем успешном стартапе и встрече с инвесторами в Киеве и занимался незаконной деятельностью. А вместе с матерью и вовсе планировал отобрать столичную квартиру у Галины за спиной Семена. Связано ли исчезновение старшего Шпака с алчностью его семьи? И куда тогда пропал сам Алексей? Все это смотрите в сериале Слід 150 серия от 21.09.2021 на сайте СТБ.

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