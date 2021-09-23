Ви дивитеся гостросюжетний серіал Слід 152 серія від 23.09.2021 на сайті СТБ. Детективи ОСА розслідують пограбування будинку сім’ї Любових і вбивство їхнього охоронця Євгена Кірова. Але як з’ясувалося пізніше, сторож був зовсім не тим, за кого себе видавав. Його справжнє ім’я – Василь Рожковський, і на початку 90-х він був спецпризначенцем, який боровся з наркозлочинністю. У 1999 році Василь разом з напарниками полювали на наркобарона Лячіна, але через трагічну випадковість вбили всю його родину. Можливо тепер колишній злочинець, а нині успішний бізнесмен, намагається помститися за смерть найближчих людей? Відповідь на це запитання ви дізнаєтеся в серіалі Слід 152 серія від 23.09.2021.

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