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Video: Слід: 152 серія дивитися онлайн – 23.09.2021

Серіал Слід - 152 серія від 23.09.2021 дивитись онлайн. Детективний фільм След серія 152 вже на сайті СТБ
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Ви дивитеся гостросюжетний серіал Слід 152 серія від 23.09.2021 на сайті СТБ. Детективи ОСА розслідують пограбування будинку сім’ї Любових і вбивство їхнього охоронця Євгена Кірова. Але як з’ясувалося пізніше, сторож був зовсім не тим, за кого себе видавав. Його справжнє ім’я – Василь Рожковський, і на початку 90-х він був спецпризначенцем, який боровся з наркозлочинністю. У 1999 році Василь разом з напарниками полювали на наркобарона Лячіна, але через трагічну випадковість вбили всю його родину. Можливо тепер колишній злочинець, а нині успішний бізнесмен, намагається помститися за смерть найближчих людей? Відповідь на це запитання ви дізнаєтеся в серіалі Слід 152 серія від 23.09.2021.

Дивіться онлайн Слід – 151 серія від 22.09.2021

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