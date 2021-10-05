Не пропустіть неймовірне розслідування в серіалі Слід 158 серія від 05.10.2021, в якому детективи ОСА знову виведуть на чисту воду жорстокого вбивцю.

Роман Гамбіт знаходить тіло своєї дружини Афіни – відомої в місті екстрасенса. Жінку вбили близько 10 ранку, якраз в той час, коли до неї на зустріч була записана бізнесвумен Іванна Горішня. Дивно те, що на руці Афіни детективи знаходять дивний напис: «Вбивця Іван». Невже перед смертю ясновидиця встигла залишити детективам підказку? І який мотив вбивства у мільйонерки Іванни? Розібратися в заплутаній справі беруться фахівці ОСА в серіалі Слід 158 серія від 05.10.2021.

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