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Video: Слід: 160 серия смотреть онлайн – 07.10.2021

Сериал След - 160 серия от 07.10.2021 смотреть онлайн. Детективный фильм След серия 160 уже на сайте СТБ
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Смотрите онлайн детективный сериал Слід 160 серия от 07.10.2021 на сайте СТБ. Неизвестный совершил поджог дома строительного бизнесмена Виталия Кузенко, который вместе со своей женой погибает в огне. Два месяца назад у Виталия разгорелся конфликт со Степаном Рыбаком – его бывшей правой рукой. Во время аудиторской проверки выяснилось, что у фирмы Кузенко пропали 10 000 долларов, и Виталий заподозрил в краже именно Степана. Рыбак был сразу же уволен и затаил обиду. И когда узнал, что Виталию дали премию «Меценат года», то начал слать ему угрозы в интернете. Но зачем Рыбак решил убить не только Виталия, но и его семью? В этом деле разберутся специалисты ОСА в сериале Слід 160 серия от 07.10.2021.

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