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Video: Слід: 161 серия смотреть онлайн – 11.10.2021

Сериал След - 161 серия от 11.10.2021 смотреть онлайн. Детективный фильм След серия 161 уже на сайте СТБ
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Вы смотрите детективный сериал Слід 161 серия от 11.10.2021 на сайте СТБ. ОСА расследует загадочную гибель капитана полиции Иван Грузя, который попал в ужасную ДТП. Все тело мужчины обгорело, но Небесная установила, что Иван умер до того, как машина воспламенилась. В организме Грузя она обнаружила яд с нервно-паралитическим действием, который попал в тело жертвы вместе с едой. Выяснилось, что накануне гибели Иван проводил время со своей любовницей Олесей Яблонской в селе Коротыши. Вслед за Иваном погибает и Олеся, которая умирает от отравления тем же ядом. Кто и зачем убил любовников? Неужели жена Грузя таким образом решила отомстить за измену? В этом разберутся детективы ОСА в сериале Слід 161 серия от 11.10.2021.

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