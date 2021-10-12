Не пропустите новое захватывающее расследование в сериале Слід 162 серия от 12.10.2021 на сайте СТБ. Детективы ОСА пытаются найти убийцу предпринимателя Матвея Басова. Но судя по месту преступления сам Басов собирался свести с кем-то счеты – на его руках криминалисты обнаружили следы масла для охотничьего ружья. В сериале Слід 2021 выяснилось, что год назад дочь жертвы погибла при странных обстоятельствах – девушка упала с террасы высокого здания. Матвей долго судился с обслуживающей компанией, но получил лишь небольшую денежную компенсацию. И вероятно Басова не устроил такой результат. Может мужчина решил отомстить за смерть своей дочери? И кто тогда убил самого Матвея Басова? Детективы ОСА обязательно найдут ответы на эти вопросы в сериале Слід 162 серия от 12.10.2021.

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