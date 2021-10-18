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Video: Слід: 164 серія дивитися онлайн – 18.10.2021

Серіал Слід - 164 серія від 18.10.2021 дивитись онлайн. Детективний фільм След серія 164 вже на сайті СТБ
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Ви дивитеся детективний серіал Слід 164 серія від 18.10.2021, в якому Особлива слідча агенція знову зловить небезпечного злочинця.

Ліза Рожкова була скромною студенткою коледжу, чия мама нещодавно вийшла з в’язниці по УДЗ. Через знаходження її матері в місцях позбавлення волі дівчинці довелося три роки прожити в інтернаті. Саме через таку складну біографію одногрупники не злюбили Лізу і часто словесно над нею знущалися. Але чи могли вони піти на жорстоке вбивство Рожкової та нанести їй цілих п’ять ножових поранень? Шукати вбивцю Лізи будуть детективи ОСА в серіалі Слід 164 серія від 18.10.2021.

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