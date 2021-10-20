Вы смотрите новое шокирующее расследование в детективном сериале Слід 166 серия от 20.10.2021 на сайте СТБ.

Сотрудники ОСА пытаются найти убийцу Анастасии Загорской, которая сгорела в своем в автомобиле. Девушка работала туристическим агентом и недавно попала в ужасную ситуацию. Загорская организовала автобусный тур по Закарпатью, но в страшной аварии погибли все туристы, кроме самой Анастасии. Родственники погибших возненавидели Загорскую, посылали ей записки с угрозами и даже обращались за помощью к потусторонним силам. Но могли ли убитые горем люди пойти на преступление? В этом непростом деле разберутся сотрудники ОСА в сериале Слід 166 серия от 20.10.2021.

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