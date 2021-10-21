Смотрите онлайн сериал Слід 167 серия от 21.10.2021, в котором детективы ОСА расследуют загадочное убийство в столичном парке.

Неизвестная девушка начала задыхаться на глаза у изумленных людей и через пару минут скончалась. Небесная установила, что девушке ввели препарат курадипилин, который вызвал у жертвы паралич гладкой мускулатуры легких. В сериале Слід 2021 криминалист также заметила, что убитая недавно родила ребенка – на ее теле был шрам от кесарева сечения, а груди полны молока. Кому могла понадобиться смерть молодой матери? И означает ли это, что и ее ребенку теперь угрожает опасность? Детективы ОСА обязательно найдут жестокого убийцу в сериале Слід 167 серия от 21.10.2021.

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