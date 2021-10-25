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Video: Слід: 168 серия смотреть онлайн – 25.10.2021

Сериал След - 168 серия от 25.10.2021 смотреть онлайн. Детективный фильм След серия 168 уже на сайте СТБ
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Смотрите онлайн остросюжетный сериал Слід 168 серия от 25.10.2021, в котором лучшие детективы страны раскроют жестокое преступление.

Посреди парка в элитном поселке Пуща-Водица обнаружено тело 20-летней студентки Евгении Малевич. Ее соседка по комнате Алина рассказала следователям, что Женя была спокойной и покладистой девушкой и к тому же была отличницей. Но в последнее время Алина заметила, что соседка редко стала ночевать в комнате, и девушка предположила, что у Жени просто появился парень. Но вскоре детективам удается выяснить, что Малевич вела двойную жизнь, и видимо именно этот факт стал причиной ее смерти. Чем занималась девушка втайне от всех, и почему ее за это убили? Это вы узнаете прямо сейчас в детективном сериале След 168 серия от 25.10.2021 на сайте СТБ.

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