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Дивіться онлайн гостросюжетний серіал Слід 170 серія від 27.10.2021 на сайті СТБ. Детективи ОСА розслідують загадкову смерть нумізмата Давида Барановського. Разом зі своїм партнером Марком Валуєвим він володів антикварною лавкою, в якій знаходилося багато цінних предметів. У серіалі Слід 2021 року детективи виявляють, що з магазину нічого не пропало, крім грошей із сейфа. А напередодні своєї загибелі Давид зустрічався із «чорними археологами», які намагалися продати йому старовинну монету. Угода явно не відбулася, але чи могло це стати мотивом для вбивства? У цьому розберуться співробітники ОСА в серіалі Слід 170 серія від 27.10.2021.
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