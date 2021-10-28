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Video: Слід: 171 серія дивитися онлайн – 28.10.2021

Серіал Слід - 171 серія від 28.10.2021 дивитись онлайн. Детективний фільм След серія 171 вже на сайті СТБ
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Дивіться онлайн гостросюжетний серіал Слід 171 серія від 28.10.2021, де детективи ОСА розслідують вбивство Бориса Сивака. Тіло жертви було знайдено на цвинтарі – чоловіка вдарили важким предметом по голові, після чого повісили. Дружина Бориса Юлія розповіла детективам, що чоловік приходив на цвинтар до своєї колишньої дружини Тетяни та їхньої 10-річної доньки, які трагічно загинули. Проте директор цвинтаря повідомив, що родичів Сивака на цьому місці немає, а там, де розташовані їхні надгробки, насправді поховані ветеран Другої світової війни зі своєю дружиною. Навіщо Сиваку знадобилося споруджувати не справжні пам’ятники для сім’ї, яка ще жива? У цьому розберуться детективи ОСА у серіалі Слід 171 серія від 28.10.2021 на сайті СТБ.

Дивіться онлайн Слід – 170 серія від 27.10.2021

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