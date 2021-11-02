Смотрите онлайн остросюжетный сериал След 173 серия от 02.11.2021 на сайте телеканала СТБ! В этот раз детективы будут расследовать загадочное убийство известного киноактера Якова. Следы на теле потерпевшего указывали на то, что он погиб в результате наезда автомобиля. Но вскрытие показало, что причиной смерти стала черепно-мозговая травма. Кто и за что убил актера? Узнайте прямо сейчас!

В 173 серии След детективы ОСА выяснят, что мотив для убийства Якова был у его коллеги по съемочной площадке. Подтвердится ли эта версия? Неужели кто-то мог убрать конкурента из-за роли в кино? Смотрите онлайн сериал След 173 серии и узнайте все подробности загадочного дела.

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