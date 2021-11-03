Смотрите онлайн детективный сериал Слід 174 серия от 03.11.2021 на сайте телеканала СТБ! На территории недостроя следователи ОСА находят труп неизвестного мужчины, а рядом с ним еще два мумифицированных тела. Эксперты выясняют, что всех жертв объединяет редкая группа крови, более того, на теле обнаруживают следы переливания крови. Удастся ли следователям разобраться в этом запутанном деле? Смотрите сериал Слід 174 серия онлайн.

На следующий день после страшной находки со станции переливания крови исчезает врач Ладан Борис. Коллеги утверждают, что он раньше никогда не прогуливал работу, а жена сообщает, что муж не пришел домой ночевать. Неужели врач занимается незаконной торговлей кровью? Смотрите онлайн сериал Слід 174 серия.

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