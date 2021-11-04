Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Video: Слід: 175 серия смотреть онлайн – 04.11.2021

Сериал След - 175 серия от 04.11.2021 смотреть онлайн. Детективный фильм След серия 175 уже на сайте СТБ
Смотрите также
След |Серия 174 |03.11.2021| Сезон 1
Слід: 174 серия смотреть онлайн – 03.11.2021...
След |Серия 173 |02.11.2021| Сезон 1
Слід: 173 серия смотреть онлайн – 02.11.2021...
След |Серия 172 |01.11.2021| Сезон 1
Слід: 172 серия смотреть онлайн – 01.11.2021...
След |Серия 171 |28.10.2021| Сезон 1
Слід: 171 серия смотреть онлайн – 28.10.2021...
След |Серия 170 |27.10.2021| Сезон 1
Слід: 170 серия смотреть онлайн – 27.10.2021...
След |Серия 169 |26.10.2021| Сезон 1
Слід: 169 серия смотреть онлайн – 26.10.2021...
След | 04.11.2021 | Сезон 1

В сериале Слід 175 серия от 04.11.2021 ОСА расследует убийство Дианы Прошкиной. Тело убитой найдено в подъезде дома, где живут сквоттеры – своеобразные маргиналы. Удивительно, женщина была дорого одета, с хорошим макияжем, а ее личные вещи, в частности деньги, остались при ней. Если это не ограбление, тогда какой мотив был у убийцы? Узнайте совсем скоро!

Тщательный осмотр места убийства и вскрытие тела в 175 серии сериала Слід 2021 года показал: Диана погибла в 4 утра от нанесенных травм после падения с высоты. На теле убитой найдены следы от удара кирпичом – вероятно, убийца решил подстраховаться и добить женщину. Интересно, что Диана делала в 4 утра в сквоте? Как она связана со сквоттерами? Все подробности расследования смотрите онлайн в сериале Слід 175 серия от 04.11.2021 на сайте СТБ.

Смотрите онлайн Cлід – 174 серия от 03.11.2021

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить