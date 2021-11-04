В сериале Слід 175 серия от 04.11.2021 ОСА расследует убийство Дианы Прошкиной. Тело убитой найдено в подъезде дома, где живут сквоттеры – своеобразные маргиналы. Удивительно, женщина была дорого одета, с хорошим макияжем, а ее личные вещи, в частности деньги, остались при ней. Если это не ограбление, тогда какой мотив был у убийцы? Узнайте совсем скоро!

Тщательный осмотр места убийства и вскрытие тела в 175 серии сериала Слід 2021 года показал: Диана погибла в 4 утра от нанесенных травм после падения с высоты. На теле убитой найдены следы от удара кирпичом – вероятно, убийца решил подстраховаться и добить женщину. Интересно, что Диана делала в 4 утра в сквоте? Как она связана со сквоттерами? Все подробности расследования смотрите онлайн в сериале Слід 175 серия от 04.11.2021 на сайте СТБ.

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