Смотрите онлайн сериал Слід 178 серия от 10.11.2021 на сайте телеканала СТБ! В этот раз агенты ОСА будут выяснять загадочные обстоятельства убийства матери-одиночки Наталии Сахно.

Тело женщины обнаружили соседи в ее квартире. Следователи установили, что смерть наступила в результате многочисленных колотых ран в области печени, нанесенных канцелярским циркулем. Орудие убийства было найдено в детской комнате среди карандашей. Неужели больной сын Натальи напал на мать и скрылся с места преступления?

В 178 серии Слід агенты выяснят, что Наталья Сахно нигде не работала, а жила за счет трех бывших любовников. Женщина убедила мужчин, что все они родители ее сына, поэтому требовала деньги на его воспитание. Неужели кто-то из пап узнал об обмане и решил отомстить Наталье? Куда исчез ее маленький сын? Смотрите онлайн сериал Слід серия 178 на СТБ.

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