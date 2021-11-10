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Video: Слід: 178 серия смотреть онлайн – 10.11.2021

Сериал След - 178 серия от 10.11.2021 смотреть онлайн. Детективный фильм След серия 178 уже на сайте СТБ
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Смотрите онлайн сериал Слід 178 серия от 10.11.2021 на сайте телеканала СТБ! В этот раз агенты ОСА будут выяснять загадочные обстоятельства убийства матери-одиночки Наталии Сахно.

Тело женщины обнаружили соседи в ее квартире. Следователи установили, что смерть наступила в результате многочисленных колотых ран в области печени, нанесенных канцелярским циркулем. Орудие убийства было найдено в детской комнате среди карандашей. Неужели больной сын Натальи напал на мать и скрылся с места преступления?

В 178 серии Слід агенты выяснят, что Наталья Сахно нигде не работала, а жила за счет трех бывших любовников. Женщина убедила мужчин, что все они родители ее сына, поэтому требовала деньги на его воспитание. Неужели кто-то из пап узнал об обмане и решил отомстить Наталье? Куда исчез ее маленький сын? Смотрите онлайн сериал Слід серия 178 на СТБ.

Смотрите онлайн Слід – 177 серия от 09.11.2021

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