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Video: Слід: 181 серия смотреть онлайн – 16.11.2021

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ОСА в сериале Слід 181 серия от 16.11.2021 ищет причины смерти 18-летнего Луки. Накануне парень громко праздновал свое совершеннолетие, а к утру его бездыханное тело нашли в его же квартире. На теле погибшего Гайворон и Червона не обнаружили следов насильственной смерти. Очевидно, в 181 серии детектива Слід 2021 парень мог смешать алкоголь с какими-то запрещенными веществами. Однако местный участковый заверил: Лука – спортсмен, он и алкоголь очень редко употреблял. Полицейский натолкнул оперативников на еще одну версию. Оказывается, у Луки был враг – соседка снизу, которая за громкие вечеринки угрожала ему расплатой. Действительно ли пенсионерка могла изжить со света надоедливого соседа Луку? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн сериал Слід 181 серия от 16.11.2021 на сайте СТБ.

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