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Video: Слід: 182 серия смотреть онлайн – 17.11.2021

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Новое запутанное дело! Следователи в сериале Слід 182 серия от 17.11.2021 ищут виновного в смерти сразу двух человек – прораба Ламарина и главы строительной фирмы Оксамит Оксаны Фельорко. Погибших объединяет общее дело – под их руководством в Бучанском лесу строился санаторий для больных детей. И именно на территории строительства в 182 серии детектива Слід 2021 их окровавленные тела и нашли. Причина смерти – болевой шок и быстрая потеря крови. Что Ламарин, что Фельорко попали в самодельные капканы и истекли кровью. Кто жаждал их смерти: конкуренты или охотники-браконьеры, нелегально охотившиеся на диких животных в лесу? Все подробности узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн сериал Слід 182 серия от 17.11.2021 на СТБ.

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