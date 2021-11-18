Остросюжетный сериал Слід 183 серия от 18.11.2021 на сайте СТБ – смотрите, как лучшие детективы страны раскроют новое жуткое убийство.

Полицейские водолазы находят на дне озера замурованное в бетон тело, которое сразу же отправляют в офис ОСА. Криминалистам удается установить, что жертва – молодая сотрудница полиции Марина Лаврушко, которая была объявлена пропавшей без вести почти год назад. В сериале Слід 2021 детективы выясняют, что накануне исчезновения у Марины была ссора с женатым любовником Денисом Ткачом, который также является сотрудником полиции. А спустя всего месяц после пропажи девушки Дениса понизили в должности и отправили работать в следственный изолятор. Так неужели именно он был главным подозреваемым в деле Марины Лаврушко? Выяснить, кто и зачем убил девушку, возьмутся лучшие специалисты ОСА в сериале Слід 183 серия от 18.11.2021.

Смотрите онлайн Слід – 182 серия от 17.11.2021