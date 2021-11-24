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Video: Слід: 186 серия смотреть онлайн – 24.11.2021

Сериал След - 186 серия от 24.11.2021 смотреть онлайн. Детективный фильм След серия 186 уже на сайте СТБ
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Детективный сериал Слід 186 серия от 24.11.2021 – смотрите онлайн на сайте СТБ. Сотрудники ОСА расследуют убийство Виктории Кияшко, студентки Киевского архитектурного университета. Девушку убили неделю назад, однако ни мама, ни отчим Виктории не заявили о ее пропаже в полицию. Оказалось, что матери жертвы приходили сообщения от имени дочери уже после смерти Виктории, поэтому женщина была уверена, что с Викой все хорошо. В сериале Слід 2021 детективы осматривают комнату жертвы и обнаруживают пропажу ее ноутбука, а также окровавленный макет здания. Возможно, именно им преступник мог нанести Виктории удары по голове, чтобы позже задушить. Вряд ли это могла сделать мама девушки, а вот отчим, с которым у Вики были конфликты, вполне был способен на убийство надоедливой падчерицы. Смотрите сериал Слід 186 серия от 24.11.2021 на сайте СТБ, чтобы узнать имя того, кто лишил жизни молодую перспективную студентку.

Смотрите онлайн Слід – 185 серия от 23.11.2021

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