Детективный сериал Слід 186 серия от 24.11.2021 – смотрите онлайн на сайте СТБ. Сотрудники ОСА расследуют убийство Виктории Кияшко, студентки Киевского архитектурного университета. Девушку убили неделю назад, однако ни мама, ни отчим Виктории не заявили о ее пропаже в полицию. Оказалось, что матери жертвы приходили сообщения от имени дочери уже после смерти Виктории, поэтому женщина была уверена, что с Викой все хорошо. В сериале Слід 2021 детективы осматривают комнату жертвы и обнаруживают пропажу ее ноутбука, а также окровавленный макет здания. Возможно, именно им преступник мог нанести Виктории удары по голове, чтобы позже задушить. Вряд ли это могла сделать мама девушки, а вот отчим, с которым у Вики были конфликты, вполне был способен на убийство надоедливой падчерицы. Смотрите сериал Слід 186 серия от 24.11.2021 на сайте СТБ, чтобы узнать имя того, кто лишил жизни молодую перспективную студентку.

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