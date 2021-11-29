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Video: Слід: 188 серія дивитися онлайн – 29.11.2021

Серіал Слід - 188 серія від 29.11.2021 дивитись онлайн. Детективний фільм След серія 188 вже на сайті СТБ
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У детективному серіалі Слід 188 серія від 29.11.2021 співробітники ОСА займаються пошуками Марка Суханова. Хлопчика викрали у котеджному селищі на очах сусідки, яка повідомила, що злочинець забрав Марка на білому мікроавтобусі. Прийомні батьки підлітка, Юлія та Іван, розповіли, що усиновили Марка рік тому, забравши його з дитячого будинку «Метелик», вихованкою якого була і сама Юлія. Чи можливо, що біологічні батьки Марка могли таким чином спробувати повернути дитину назад? Це можна було б припустити, якби не раптовий дзвінок від викрадача з вимогою мільйона гривень. Але незабаром детективи ОСА з’ясують в серіалі Слід 188 серія від 29.11.2021, що в цій справі все не так просто, як здається на перший погляд.

Дивіться онлайн Слід – 187 серія від 25.11.2021

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