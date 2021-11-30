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Video: Слід: 189 серія дивитися онлайн – 30.11.2021

Серіал Слід - 189 серія від 30.11.2021 дивитись онлайн. Детективний фільм След серія 189 вже на сайті СТБ
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Дивіться онлайн гостросюжетний серіал Слід 189 серія від 30.11.2021, який розповідає про роботу Особливої слідчої агенції. Цього разу детективи займаються пошуками вбивці ворожки Ангеліни та чиновника мерії міста Задніпрянська Павла Федоровича Ковальського. Зловмисник кинув сірчану шашку в димар каміна, замкнув усі виходи з приміщення та залишив жертв задихатися. У серіалі Слід 2021 співробітники ОСА знаходять кількох підозрюваних: дружину Ковальського, яка хотіла якнайшвидше вступити в права спадщини, помічницю Ангеліни Настю, яка мріє забрати її бізнес, та місцевих підприємців, які були незадоволені роботою продажного чиновника. Або ж в Ангеліни та Ковальського були інші вороги, які бажали їм смерті? У цьому розберуться найкращі детективи країни у серіалі Слід 189 серія від 30.11.2021.

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