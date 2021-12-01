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Video: Слід: 190 серія дивитися онлайн – 01.12.2021

Серіал Слід - 190 серія від 01.12.2021 дивитись онлайн. Детективний фільм След серія 190 вже на сайті СТБ
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Дивіться онлайн нові пригоди детективів ОСА у серіалі Слід 190 серія від 01.12.2021!

Марат Коптєв посварився із дружиною, а наступного дня його знайшли мертвим. Пара була на межі розлучення. Лариса вже кілька разів писала на чоловіка заяву до поліції через насильство в сім'ї, проте поліція не знаходила підтвердження її слів. Марат та Лариса у 190 серії серіалу Слід сперечалися через те, з ким залишиться їхній спільний син Роман. Лариса хотіла розлучитися з Маратом, але дозволити йому бачитися з дитиною. А ось чоловік погрожував, що забере сина у дружини за всяку ціну. Невже вона вирішила позбутися проблеми, вбивши Марата? Дивіться у серіалі Слід 190 серія онлайн.

Дивіться онлайн Слід – 189 серія від 30.11.2021

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