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Video: Слід: 193 серія дивитися онлайн – 07.12.2021

Серіал Слід - 193 серія від 07.12.2021 дивитись онлайн. Детективний фільм След серія 193 вже на сайті СТБ
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В гостросюжетному серіалі Слід 193 серія співробітники ОСА розслідують вбивство повії Ярослави Зубко. Біля тіла дівчини детективи знайшли дивне фото

– знімок чиєїсь руки з монетою. Рука не належить Ярославі, а отже, є ще одна жертва вбивці. У серіалі Слід 2021 Петренко знаходить сутенерку Ярослави Ельвіру, яка розповідає, що напередодні смерті Зубко була з клієнтом. Також вона впізнала руку на страшному фото і виявилося, що це долоня іншої повії Ельвіри Христини Сорокатої. І Ярослава, і Христина в ніч своєї загибелі поїхали з траси з вусатим чоловіком у сірому авто, і, ймовірно, саме він і є вбивця. Детективи ОСА намагатимуться знайти жорстокого маніяка, поки той не встиг знайти собі нову жертву в серіалі Слід 193 серія від 07.12.2021.

Дивіться онлайн Слід – 192 серія від 06.12.2021

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