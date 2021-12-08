У детективному серіалі Слід 194 серія від 08.12.2021 на сайті СТБ співробітники ОСА вирішують втрутитися в особисте життя полковника Шаблія. Новина про те, що Віктор Вікторович збирається одружитися, шокувала його колег. Пильні детективи вирішили дещо довідатися про майбутню дружину полковника та знайшли у її минулому цікавий факт. Виявляється, кілька років тому Ірина Морозова була частиною радикальної релігійної секти, глава якої погрожував вчинити масовий теракт. Його звуть Руслан Лемешко, він неодноразово притягувався за зґвалтування, і лікарі винесли йому невтішний діагноз – маніакальна шизофренія. А кілька днів тому Лемешко втік із психіатричної лікарні… Чи може Руслан бути загрозою для Шаблія та його нареченої? У цьому розберуться вірні друзі та соратники Віктора Вікторовича у серіалі Слід 194 серія від 08.12.2021.

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