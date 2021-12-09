Дивіться онлайн гостросюжетний серіал Слід 195 серія від 09.12.2021, де детективи ОСА беруться за справу Валерії Журко. Дівчина працювала репетитором англійської мови, і її послуги мали великий попит. Але, судячи з повідомлень у телефоні Валерії, були й ті, хто відверто ненавидів 23-річну викладачку. У серіалі Слід 2021 детективи з’ясували, що протягом тривалого часу Журко приходили образливі смс з різних номерів. Чи пов’язані вони з тим фактом, що Валерія крутила роман з одним зі своїх юних учнів? З’ясовувати подробиці життя та смерті Лєри Журко візьмуться співробітники ОСА у детективному серіалі Слід 195 серія від 09.12.2021.

Дивіться онлайн Слід – 194 серія від 08.12.2021