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Video: Слід: 197 серия смотреть онлайн – 14.12.2021

Сериал След - 197 серия от 14.12.2021 смотреть онлайн. Детективный фильм След серия 197 уже на сайте СТБ
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Смотрите онлайн остросюжетный сериал Слід 197 серия от 14.12.2021, в котором сотрудники ОСА разбираются в обстоятельствах смерти Кирилла Драча – сына владельца строительной корпорации «Промінь» и по совместительству общественного деятеля Петра Драча. Жена Кирилла нашла его тело возле их дома, и все выглядит как самоубийство, но детективы в сериале Слід 2021 не находят какого-либо подтверждения этой версии. К тому же криминалист ОСА Небесная находит на голове Кирилла след от удара тяжелым предметом, который появился до того, как парень получил смертельную травму. В сериале Слід 197 серия от 14.12.2021 детективы ОСА обязательно найдут того, кто желал смерти Кириллу Драчу.

Смотрите онлайн Слід – 196 серия от 13.12.2021

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