В остросюжетном сериале Слід 198 серия от 15.12.2021 детективы ОСА расследуют убийство четырех сотрудников ЖЭКа – двух диспетчеров, сантехника и электрика. Коллектив отмечал наступление Нового года, который для них к сожалению так и не наступил. Все они были отравлены, а их тела нашла местная жительница, которая пришла ругаться с сотрудниками управляющей компании. В сериале Слід 2021 выяснилось, что работой ЖЭКа были недовольны владельцы квартир и некоторые из них даже понесли сильные убытки из-за халатности электрика. Могли ли разъяренные жители пойти на коллективное убийство ради мести? Или же все эти смерти были лишь случайностью? Детективный сериал Слід 198 серия от 15.12.2021 покажет, как сотрудники ОСА найдут жестокого убийцу.

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