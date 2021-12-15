Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Video: Слід: 198 серия смотреть онлайн – 15.12.2021

Сериал След - 198 серия от 15.12.2021 смотреть онлайн. Детективный фильм След серия 198 уже на сайте СТБ
Смотрите также
След |Серия 197 |14.12.2021| Сезон 1
Слід: 197 серия смотреть онлайн – 14.12.2021...
След |Серия 196 |13.12.2021| Сезон 1
Слід: 196 серия смотреть онлайн – 13.12.2021...
След |Серія 195 |09.12.2021| Сезон 1
Слід: 195 серия смотреть онлайн – 09.12.2021...
След |Серія 194 |08.12.2021| Сезон 1
Слід: 194 серия смотреть онлайн – 08.12.2021...
Серия 193 |Серія 193 |07.12.2021| Сезон 1
Слід: 193 серия смотреть онлайн – 07.12.2021...
След |Серія 192 |06.12.2021| Сезон 1
Слід: 192 серия смотреть онлайн – 06.12.2021...
След | 15.12.2021 | Сезон 1

В остросюжетном сериале Слід 198 серия от 15.12.2021 детективы ОСА расследуют убийство четырех сотрудников ЖЭКа – двух диспетчеров, сантехника и электрика. Коллектив отмечал наступление Нового года, который для них к сожалению так и не наступил. Все они были отравлены, а их тела нашла местная жительница, которая пришла ругаться с сотрудниками управляющей компании. В сериале Слід 2021 выяснилось, что работой ЖЭКа были недовольны владельцы квартир и некоторые из них даже понесли сильные убытки из-за халатности электрика. Могли ли разъяренные жители пойти на коллективное убийство ради мести? Или же все эти смерти были лишь случайностью? Детективный сериал Слід 198 серия от 15.12.2021 покажет, как сотрудники ОСА найдут жестокого убийцу.

Смотрите онлайн Слід – 197 серия от 14.12.2021

 

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить