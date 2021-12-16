В остросюжетном детективном сериале Слід 199 серия от 16.12.2021 сотрудникам ОСА придется в канун Нового года спасать жизнь своей подруги и коллеги капитана Червоной. Во время оперативно-следственного мероприятия детектив стала свидетелем похищения семейной пары. Преступник заметил Червону, усыпил ее хлороформом и отвез вместе с другими жертвами в подвал какого-то дома. Сотрудникам ОСА предстоит выяснить, какова цель похищения семейной пары, и определить, где именно находятся все три жертвы. Время на исходе, так как прикованные к батарее люди вот-вот погибнут от переохлаждения в сериале Слід 199 серия от 16.12.2021.

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