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Video: Слід: 199 серия смотреть онлайн – 16.12.2021

Сериал След - 199 серия от 16.12.2021 смотреть онлайн. Детективный фильм След серия 199 уже на сайте СТБ
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В остросюжетном детективном сериале Слід 199 серия от 16.12.2021 сотрудникам ОСА придется в канун Нового года спасать жизнь своей подруги и коллеги капитана Червоной. Во время оперативно-следственного мероприятия детектив стала свидетелем похищения семейной пары. Преступник заметил Червону, усыпил ее хлороформом и отвез вместе с другими жертвами в подвал какого-то дома. Сотрудникам ОСА предстоит выяснить, какова цель похищения семейной пары, и определить, где именно находятся все три жертвы. Время на исходе, так как прикованные к батарее люди вот-вот погибнут от переохлаждения в сериале Слід 199 серия от 16.12.2021.

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