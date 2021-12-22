ОСА в сериале Слід 202 серия от 22.12.2021 расследует убийство студента экономического института Данила Суглоба. Тело парня найдено утром в парке. На нем не было живого места: многочисленные порезы, переломы конечностей, ребер и таза… Самое ужасное, что из горла убитого торчало деревянное бревно! Кто мог так поиздеваться над студентом? Лучшие следователи пытаются выйти на преступника.

В 202 серии детектива Слід оперативники допросили соседа Даниила по комнате Антона Гелюха. Парень рассказал, что вечером друг, как обычно, вышел на пробежку. Поздним вечером Антон вернулся домой, однако Данила в комнате не было. Отсутствие соседа не смутило парня, ведь он часто не ночевал дома. Оперативники обратили внимание на царапины на теле Антона. Может быть, он причастен к убийству Даниила? Не пропустите подробности – смотрите онлайн сериал Слід 202 серия от 22.12.2021 на СТБ.

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