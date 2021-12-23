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Video: Слід: 203 серия смотреть онлайн – 23.12.2021

Сериал След - 203 серия от 23.12.2021 смотреть онлайн. Детективный фильм След серия 203 уже на сайте СТБ
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ОСА в сериале Слід 203 серия от 23.12.2021 ищет убийцу своего коллеги, следователя и капитана полиции Михаила Бутова. Мужчину нашли мертвым в местном парке. Причина смерти – ножевые ранения в районе живота и груди. На месте преступления оперативникам удалось найти седой волос, который, учитывая прическу убитого, ему не принадлежит. А также след мужской обуви размера 42–43. Интересно, принадлежит ли он преступнику?

В 203 серии детектива Слід 2021 стало известно: покойный Михаил работал над расследованием дела гинеколога Алексея Станкевича. Врача обвиняли в похищении и торговле детьми. Мужчина действовал по такой схеме: похищал детей у малоимущих мамочек, подсовывал им мертвых, а живых продавал богатым семьям, потерявшим чадо во время родов. У Алексея был серьезный мотив для убийства Михаила. Но обвинить врача было бы очень очевидно… Кто же на самом деле убил Бутова? И из-за что? Смотрите онлайн сериал Слід 203 серия от 23.12.2021 на СТБ.

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