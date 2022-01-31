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Video: Слід: 204 серия смотреть онлайн – 31.01.2022

Сериал След - 204 серия от 31.01.2022 смотреть онлайн. Детективный фильм След серия 204 уже на сайте СТБ
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Смотрите онлайн детективный сериал Слід 204 серия от 31.01.2022 на сайте СТБ. Сотрудники ОСА расследуют обстоятельства гибели известного шеф-повара Олега Бронникова, чье тело нашли подростки на заброшенной стройке. Как выяснилось, Бронников был ведущим кулинарного шоу и с некоторыми участниками вел себя слишком строго.

В сериале Слід 2022 одна из поваров проекта рассказала, что недавно на съемочной площадке случился неприятный инцидент. Участник шоу Денис Стародуб напал на Олега после того, как тот в очередной раз его раскритиковал. А спустя некоторое время кто-то поджег авто Бронникова. Мог ли обиженный повар пойти на убийство из жажды мести? Или же у Олега были враги посерьезнее? Ответы на эти вопросы вы узнаете в сериале Слід 204 серия от 31.01.2022.

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