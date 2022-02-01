Сотрудники ОСА в сериале Слід 205 серия от 01.02.2022 вновь докажут, что они – лучшие в своем деле. На этот раз детективы расследуют убийство австралийца Эндрю Уайта, который приехал в Украину, чтобы попасть в Чернобыльскую зону отчуждения. Убийца поджидал парня в парке, где камнем проломил ему череп.

В сериале Слід 2022 детективы узнали, что в Украине у Эндрю была невеста Надежда Квитка. Однако за неделю до свадьбы пара поругалась, так как Уайт начал сожительствовать с замужней подругой Нади Зоряной. А значит мотивом для убийства могла стать обычная ревность: либо Надя не смогла смириться с изменой, либо же муж Зоряны узнал о ее молодом любовнике. Детективный сериал Слід 205 серия от 01.02.2022 расскажет, кто же на самом деле захотел избавиться от Эндрю Уайта.

Смотрите онлайн Слід – 204 серия от 31.01.2022