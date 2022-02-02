В сериале Слід 206 серия от 02.02.2022 детективы ОСА расследуют убийство брата-близнеца солидного бизнесмена Константина Марцелюка. Роман, в отличие от своего успешного родственника, вел разгульный образ жизни, постоянно влезал в долги и просил помощи у Константина. И даже с собственным сыном-подростком Назаром в сериале Слід 2022 не смог выстроить доверительных отношений.

Именно сын Романа становится первым подозреваемым в убийстве Марцелюка. На месте преступления был найден окровавленный ингалятор, а Назар всю жизнь страдает от астмы. Но был ли у парня реальный мотив для преступления? И был ли Роман настоящей целью убийцы? В этом разберутся детективы ОСА в сериале Слід 206 серия от 02.02.2022.

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